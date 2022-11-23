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10:05, 23 ноября 2022Силовые структуры

Суд вынес приговор экс-советнику руководителя ФСО по делу о хищении

В Москве суд приговорил к 4 годам условно фигуранта дела о хищениях при поставках в ФСО

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаила Серова по делу о хищении при поставках оргтехники Федеральной службе охраны (ФСО) для устранения нарушений на 49,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее Главное военное следственное управление должно было исправить ошибки в деле, по которому проходят Серов и топ-менеджеры компании «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Они заключили досудебное соглашение со следствием, признали вину и просили об особом порядке рассмотрения дела, которое предусматривает минимальное наказание. Но в Симоновском суде посчитали, что их должны судить в Замоскворецком суде Москвы по территориальной подсудности.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению бюджетных средств при поставках в ФСО маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров и расходных материалов к оргтехнике. По делу также проходят экс-начальник отдела управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковник Дмитрий Ширенов и директор СВЭКО Владимир Мартьянов. Вскоре они тоже предстанут перед судом.

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Екатерина Власова
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