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10:38, 23 ноября 2022Россия

При взрыве газа в российском жилом доме погиб человек

В Новосибирске при взрыве газа в жилом доме погиб человек, еще один пострадал
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погиб человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, хлопок произошел в доме на улице Титова. В одной из квартир взорвался газовый баллон, который использовался во время ремонта холодильника.

Травмы получили двое рабочих, один из которых скончался. Другого россиянина доставили в городскую больницу. Следователи начали проверку.

Момент взрыва газа попал на видео — его публикует Telegram-канал Mash Siberia. На кадрах видно, как из одного из окон появляется язык пламени, впоследствии начинается пожар.

19 ноября на Сахалине часть жилого дома обрушилась в результате взрыва газа. Погибли 10 человек, среди которых четыре ребенка. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, подключен к плите.

Анастасия Шейкина
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