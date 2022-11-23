Диетолог назвал лучшую еду для быстрого роста ягодиц

Диетолог Видур Саини назвал томаты и яйца лучшей едой для быстрого роста ягодиц

Диетолог портала о силовых видах спорта и правильном питании Fitness Volt Видур Саини (Vidur Saini) назвал десять продуктов, которые помогут ускорить рост ягодиц. Его рекомендации приводит Daily Star.

В первую очередь эксперт призвал увеличить потребление томатов. «Помидоры предотвращают возрастное снижение мышечной силы, что делает их отличным дополнением к рациону для поддержания тонуса ягодиц. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают быстрее восстанавливаться после тренировок и в основном состоят из воды, которая дольше сохраняет ощущение сытости», — объяснил он.

В список еды для улучшения формы Саини также добавил яйца. В то время как яичные белки богаты протеином, желтки являются отличным источником полезных жиров, считает специалист. Кроме того, яйца содержат лейцин — аминокислоту, которая стимулирует синтез и снижает распад белка в мышцах. «В сочетании с дозой высококачественного протеина он дает толчок росту ваших ягодиц», — говорит врач.

Далее собеседник издания призвал читателей обратить внимание на арахисовое масло, жиры в составе которого поддерживают здоровье костей и сердца, а также на блюда из лосося или тунца, ускоряющие восстановление и рост мышц.

Помимо прочего Саини выделил авокадо — по его мнению, оно является одним из самых здоровых и богатых питательными веществами источников жиров. «Именно они помогут вам набрать массу и снизить уровень вредного холестерина в организме», — подчеркнул эксперт.

Заключительными в списке диетолога стали тофу (наиболее эффективен для увеличения мышечного объема у людей с низкой физической активностью), грибы (подходят для вегетарианцев и веганов) и шпинат (поддерживает здоровье глаз, предотвращает рак и снижает артериальное давление).

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