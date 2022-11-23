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11:14, 23 ноября 2022Культура

Экс-солистка группы «Мираж» рассказала о «куче» сделанных абортов

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала о сделанных абортах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что ей пришлось сделать «кучу абортов» в своей жизни. Ее слова передает «Пятый канал».

Впервые Гулькина прервала беременность в возрасте 16 лет. В тот период жизни они встречалась со своей первой любовью — 17-летним Сергеем Серафимовым. Спустя некоторое время Гулькина узнала, что ждет ребенка. Родители артистки, решив, что их дочь еще не готова стать матерью, настояли на аборте. Отношения с Серафимовым тоже постепенно закончились.

Гулькина также делала аборты в браке со вторым мужем Константином Терентьевым. «Костя меня совершенно не жалел. И я сделала кучу абортов. У него был какой-то знакомый гинеколог, мы периодически к нему ездили», — говорилось в личном дневнике певицы.

«Да, это [прерывание беременности] было. И очень много раз, я даже не могу сказать, сколько. Но он, видите ли, не мог пользоваться специальными средствами. Ему это не нравилось. А я тогда тоже не знала, что есть какие-то противозачаточные таблетки. В общем, Костя — это Костя», — заявила Гулькина.

У бывшей участницы «Миража» двое детей — сын Алексей и дочь Яна.

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Дениза Мацаева
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