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22:17, 23 ноября 2022Россия

Путин проинформировал участников ОДКБ о ситуации на Украине

Дмитрий Песков: Путин кратко проинформировал участников ОДКБ о происходящем на Украине

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин на совете Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) кратко проинформировал своих коллег о происходящем в контексте специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что общение лидеров стран происходит в разных форматах. «Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита», — отметил Песков.

Владимир Путин 23 ноября прибыл на саммит ОДКБ, сессия которого началась в Ереване. На само мероприятие он поехал вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на черном автомобиле Aurus.

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Марина Совина
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