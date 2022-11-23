Путин проинформировал участников ОДКБ о ситуации на Украине

Дмитрий Песков: Путин кратко проинформировал участников ОДКБ о происходящем на Украине

Президент России Владимир Путин на совете Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) кратко проинформировал своих коллег о происходящем в контексте специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что общение лидеров стран происходит в разных форматах. «Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита», — отметил Песков.

Владимир Путин 23 ноября прибыл на саммит ОДКБ, сессия которого началась в Ереване. На само мероприятие он поехал вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на черном автомобиле Aurus.

