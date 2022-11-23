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13:03, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о выброшенных в Ижевске вакцинах оказалось недостоверным

Информация о выброшенных в Ижевске вакцинах от гриппа оказалась недостоверной

Фото: Группа «Udm-Info Новости Ижевска и Удмуртии» во «ВКонтакте»

Сообщение о том, что возле одной из больниц Ижевска нашли пакет с вакцинами от гриппа с неистекшим сроком годности, оказалось недостоверным.

20 ноября в группе «Ижевск Где гай Стоят (ИГГС)» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о найденном возле одной из ижевских больниц пакете с вакцинами. «Сегодня было обнаружено у больницы Ижсталь. Вакцины выкидываются в мусорку (при том что сроки в норме), а люди месяцами не могут дождаться бесплатных лекарств», — говорится в посте. Также автор поста прикрепила несколько фото.

Министерство здравоохранения Удмуртии в комментариях к посту написал, что проведет проверку, а 22 ноября на своей официальной странице во «ВКонтакте» отчитался о результатах расследования. В ведомстве рассказали, что 21-22 ноября главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике провела сверку имеющейся в Городской поликлинике №6 вакцины. «Установлено, что все полученные и неизрасходованные вакцины хранятся в холодильниках в заводских упаковках, недостачи не обнаружено. Вакцина данной серии в Удмуртии поступила в пять подведомственных министерству здравоохранения медицинских организаций, где также проведена сверка имеющейся в наличии вакцины и факты списаний, недостач обнаружено не было», — пояснили в министерстве.

Кроме того, результаты этой проверки власти направят в правоохранительные органы для установления «лица, организовавшего фотосессию и дальнейшее размещение порочащей и не соответствующей действительности информации» в интернете.

Информация о выброшенных в мусорный бак вакцинах от гриппа в Ижевске получила распространение в удмуртских СМИ и пабликах в соцсетях. В частности, об этом написали Sisanin, «КоммерсантЪ Удмуртия», Udm-Info и «Типичный Ижевск».

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Варвара Кошечкина
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