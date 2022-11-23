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17:02, 23 ноября 2022Силовые структуры

На детской площадке в Москве нашли похожий на гранату предмет

На московской детской площадке в снегу обнаружили похожий на боевую гранату предмет

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

В Москве на детской площадке обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом в своем Telegram-канале сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предмет, внешне очень напоминающий боевую гранату, был найден в снегу на детской площадке одного из дворов на севере столицы. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и саперы. Территорию оцепили.

3 ноября сообщалось, что полицейские Белгорода перекрыли центр города из-за мужчины с гранатой в руке.

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Владимир Седов
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