На детской площадке в Москве нашли похожий на гранату предмет

На московской детской площадке в снегу обнаружили похожий на боевую гранату предмет

В Москве на детской площадке обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом в своем Telegram-канале сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предмет, внешне очень напоминающий боевую гранату, был найден в снегу на детской площадке одного из дворов на севере столицы. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и саперы. Территорию оцепили.

3 ноября сообщалось, что полицейские Белгорода перекрыли центр города из-за мужчины с гранатой в руке.

