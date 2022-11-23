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16:01, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили о новой серии взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой серии взрывов в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще несколько взрывов в разных районах столицы», — написал Кличко, отметив, что спасательные службы уже выехали на места.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Киева прекратилась подача воды и электроэнергии после ракетного удара. По словам Кличко, обстрелу подвергся один из объектов критической инфраструктуры города.

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Алевтина Запольская
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