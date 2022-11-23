Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 23 ноября 2022Мир

Тайвань зафиксировал приближение к острову истребителей и кораблей Китая

Военные Тайваня заявили о приближении к острову истребителей и кораблей Китая

Фото: Globallookpress.com

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет, об этом заявило министерство обороны Тайваня в Twitter.

Как уточнили в ведомстве, в среду, 23 ноября, около 06:00 (01:00 по Москве) военные зафиксировали корабли и истребители, которые приближались к острову. «Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе маневров два истребителя J-16 зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня на юго-западном участке. Кроме того, к востоку от острова было зафиксировано появление палубного противолодочного вертолета Ка-28. В ответ на действия Китая военные Тайваня поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Ранее министерство обороны Тайваня обвинило КНР в нежелании решить конфликт мирным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины
Тайвань зафиксировал приближение к острову истребителей и кораблей Китая
Раскрыты подробности новых итогов расследования по MH17
Еврокомиссия предложила предельную верхнюю цену на российский газ
Россиян предупредили о частой и опасной ошибке при включении обогревателя
Женщина воссоединилась с мужем после трехлетней разлуки и умерла в тот же день
Россияне променяли культурный досуг на сладости и алкоголь
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье
Пробежка москвича в шортах по зимней улице попала на видео
В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.