Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:52, 23 ноября 2022Экономика

Назван порядок действий при получении фальшивой купюры

Россиянам назвали правильный способ избавиться от фальшивой купюры

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При получении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева, пишет «Прайм».

Она посоветовала россиянам всегда внимательно проверять купюры. Специалист призвала избегать обмена валют в подозрительных пунктах. «Главный совет, который мы даем абсолютно всем — следите за тем, какие банкноты кладете в кошелек», — объяснила она.

Эксперт перечислила особенности, на которые нужно обратить внимание: целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена. Информация, как должны выглядеть подлинные банкноты, есть на сайте Банка России.

Позднышева назвала способ избавиться от фальшивой купюры и правильный порядок действий. В случае ее обнаружения необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу. При умышленной попытке расплатиться фальшивой купюрой человеку может грозить уголовное наказание.

Ранее экономист Алексей Ляскало призвал обратиться к продавцу-кассиру при получении подозрительной купюры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины
ВОЗ решила переименовать оспу обезьян из-за давления США
Определена стоимость главных новогодних салатов
Россиян предупредили о мошенничестве с проверкой счетчиков
Россиян предупредили об опасности «синдрома больного здания»
Глава ЛНР назвал сроки разминирования территории республики
Мужчины назвали заставляющие их передумать заниматься сексом причины
Meta опровергла сообщения о возможной отставке Цукерберга
Уличный билборд начал показывать порно
Глава МИД Украины «запретил» Западу уставать от помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.