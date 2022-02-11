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Назван порядок действий при получении фальшивой купюры в магазине

Доцент ВШЭ Ляскало призвал обратиться к кассиру и в полицию при получении фальшивой купюры

Фото: Pixabay

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало рассказал, какие действия необходимо предпринять, если при получении купюры в магазине она кажется фальшивой. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Юрист призвал обратиться к продавцу-кассиру при получении подозрительной купюры. Эксперт назвал порядок дальнейших действий, если сотрудник магазина настаивает на ошибке россиянина: необходимо вызвать полицию.

«У правоохранительных органов есть четкий алгоритм действий в подобных ситуациях. Да, это займет некоторое время, однако вы останетесь при деньгах и сможете избежать проблем с законом», — подчеркнул он.

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Однако если сомнения в подлинности купюры появились у россиянина уже вне стен магазина, то заменить ее вряд ли получится. Ляскало также посоветовал обратиться в ближайшее отделение любого банка и попросить принять деньги на экспертизу. Подобная процедура обычно не проводится бесплатно.

«Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина», — заключил Ляскало.

Ранее россиян предупредили об опасности оставления чеков в банкомате. Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина призвала не оставлять их из-за персональных данных.

Марина Совина
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