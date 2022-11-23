Суд арестовал сбившего насмерть 12-летнюю девочку росгвардейца

В Кузбассе сбившего насмерть 12-летнюю девочку росгвардейца отправили в СИЗО на два месяца

В Кузбассе заместителя командира роты отдельного батальона кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии арестовали по делу о смертельном ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка. Об этом в срдеу, 23 ноября, сообщает NGS42.RU.

Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Ему предъявили обвинение по статье 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»).

По сведениям издания, вечером 20 ноября на Советской улице в селе Мазурово росгвардеец, находясь за рулем в нетрезвом виде, насмерть сбил девочку, которая шла в магазин. После задержания мужчина стал отрицать свою причастность к преступлению и утверждал, что в момент аварии машиной управлял не он.

Известно, что девочка росла в многодетной семье — помимо нее, было еще три ребенка. Похороны погибшей пройдут 23 ноября. По словам матери девочки, региональное управление Росгвардии передало ее семье финансовую помощь. В ведомстве по факту инцидента проводится служебная проверка. При подтверждении вины силовик будет уволен и привлечен к ответственности.