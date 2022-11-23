Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 23 ноября 2022Силовые структуры

Суд арестовал сбившего насмерть 12-летнюю девочку росгвардейца

В Кузбассе сбившего насмерть 12-летнюю девочку росгвардейца отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Кузбассе заместителя командира роты отдельного батальона кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии арестовали по делу о смертельном ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка. Об этом в срдеу, 23 ноября, сообщает NGS42.RU.

Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Ему предъявили обвинение по статье 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»).

По сведениям издания, вечером 20 ноября на Советской улице в селе Мазурово росгвардеец, находясь за рулем в нетрезвом виде, насмерть сбил девочку, которая шла в магазин. После задержания мужчина стал отрицать свою причастность к преступлению и утверждал, что в момент аварии машиной управлял не он.

Известно, что девочка росла в многодетной семье — помимо нее, было еще три ребенка. Похороны погибшей пройдут 23 ноября. По словам матери девочки, региональное управление Росгвардии передало ее семье финансовую помощь. В ведомстве по факту инцидента проводится служебная проверка. При подтверждении вины силовик будет уволен и привлечен к ответственности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине
Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно
Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.