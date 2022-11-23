Цифровой помощник МТТ заменит колл-центр по ремонту холодильников

Крупнейшая сервисная компания «Лэнд-Сервис» доверила прием заявок на ремонт роботу от МТТ

Компания «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота для компании «Лэнд-Сервис» — крупнейшей сервисной компании по обслуживанию холодильного оборудования в России. Это решение позволило автоматизировать прием заявок на ремонт оборудования и снизить количество занятых в процессе сотрудников на 70 процентов.

На обслуживании у «Лэнд-Сервис» находится порядка 6 тысяч объектов, по ним круглосуточно поступают заявки в колл-центр, максимальное время реагирования на неисправности — 4 часа. Раньше приемом заявок, их заведением в CRM-систему и доведением информации об инцидентах до сервисных инженеров вручную занимались десятки сотрудников колл-центра.

Однако по мере добавления в обслуживание новых видов сервиса количество заявок стало расти, а скорость их заведения в CRM-систему — снижаться, поэтому было принято решение об автоматизации бизнес-процесса.

При поступлении заявки в колл-центр звонок переводится на цифрового ассистента VoiceBox, который фиксирует заявки в полном объеме и круглосуточно. Он находит номер позвонившего в базе «Лэнд-Сервис», определяет объект, уточняет причину звонка, критичность проблемы, вид сервиса и отправляет данные в CRM-систему, после чего озвучивает номер принятой заявки. Цифровой помощник самостоятельно распознает и присваивает степень критичности аварийных заявок.

Благодаря интеграции с мобильным приложением, сервисные инженеры, обслуживающие объект, мгновенно получают информацию о поступлении заявки в CRM и устраняют неисправность. Кроме того, если цифровой помощник присвоил заявке наивысший приоритет критичности — угроза порчи продукции, он самостоятельно дублирует заявку звонком, последовательно дозваниваясь, начиная от сервисного инженера, закрепленного за данным объектом и до всех непосредственных руководителей, включая генерального директора. Абсолютно вся статистка собирается в облачном сервисе и доступна для анализа и контроля в режиме онлайн.

«Мы рады, что наш цифровой ассистент помог компании "Лэнд-Сервис" оптимизировать работу колл-центра, ускорить прием заявок и в результате — повысить эффективность работы, что в свою очередь позволит заказчикам компании избежать потерь», — прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

«Наша основная задача — обеспечить сохранность продукции заказчика, и время реагирования на инцидент для нас критично, — прокомментировал генеральный директор "Лэнд-Сервис" Алексей Мальцев. — Обращаясь к цифровому решению, мы рискнули, но остались довольны результатом: нам удалось автоматизировать все, что связано с приемом заявок, хотя это и оказалось нетривиальной задачей».

В настоящий момент специалисты компании «Лэнд-Сервис» и МТТ работают над тем, чтобы делегировать цифровому помощнику весь функционал единого центра мониторинга.

