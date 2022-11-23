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00:00, 24 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал ОДКБ согласовывать переброску войск более оперативно

Президент Белоруссии Лукашенко призвал ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовывать переброску войск более оперативно. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Лукашенко, оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции. По его словам, этот вопрос будет одним из приоритетных во время председательства Белоруссии в организации в 2023 году. «Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем», — сказал он.

Ранее Лукашенко также заявил, что судьба ОДКБ зависит от успехов специальной военной операции России на Украине. По его словам, нынешний кризис архитектуры международной и региональной безопасности отражается на организации.

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Марина Совина
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