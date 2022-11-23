Захарова обвинила ООН в недостаточной реакции на расстрел российских пленных

Представитель МИД Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом ВСУ пленных

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) отказываются от фактологии при правовой оценке расстрела ВСУ российских пленных в Донбассе и прячутся за общими фразами вместо конкретных заявлений. В недостаточной реакции ООН обвинила официальный представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

Захарова напомнила, что те же самые представители ООН при оценке обвинений украинской стороны касательно инсценировки в Буче были более многословны, конкретны и инициативны.

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии.Так больше быть не должно! Про виагру, как мы все помним, они рапортовали от души, хотя, как выяснилось, не обладали никакими данными или полномочиями по сбору [информации]», — говорится в ее сообщении.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины, которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.