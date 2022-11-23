Минпромторг рассказал о влиянии санкций на несырьевой неэнергетический экспорт

Минпромторг заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт оказался на дне из-за санкций

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт страны оказался на дне из-за санкций. Его слова приводит ТАСС.

«То, что происходит — мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18 процентов, и больше уже вряд ли упадет», — сказал Осьмаков. По его словам, это является нижней границей, от которой придется отталкиваться.

Замглавы Минпромторга также уточнил, что падение объемов промышленного производства достигло 3-4 процентов. Он добавил, что на сегодняшний день отмечается кризис дефицита рабочей силы. «Вместо кризиса безработицы у нас получился кризис нехватки рабочей силы, что, в общем, показывает, что экономика адаптируется и российская промышленность ищет новые точки роста в новых проектах», — подытожил Осьмаков.

Ранее Минпромторг сообщил, что в России к 2030 году ожидается увеличение объемов производства отечественной электроники. Уточняется, что доля отечественной электроники на российском рынке достигнет 70 процентов, а ее производство увеличится в 17 раз.