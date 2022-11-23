Минобороны опровергло переговоры России и НАТО по движению в Черном море

Минобороны опровергло сообщения о переговорах РФ и НАТО по движению судов в Черном море

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о переговорах главы Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали подобные заявления западных изданий фейком. «Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было», — уточнили в министерстве.

В Минобороны также подчеркнули, что данные о достижении договоренности с Бауэром по движению судов в Черном море являются вымыслом.

Ранее издание Euractiv сообщило, что Герасимов и Бауэр якобы договорились соблюдать осторожность в Черном море во избежание конфликтных ситуаций. Уточнялось, что они условились не позволять судам плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море.