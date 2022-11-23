Очередные послабления на поставки нефти из России странам ЕС объяснили

Аналитик Рыков связал послабления на поставки нефти из России в ЕС с риском энергокризиса

Очередные послабления на ограничения поставок российской нефти странам Европейского союза (ЕС) вводятся во избежание мирового энергетического кризиса. Так шаги западных стран в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Уже раньше были намеки, что будут послабления по своим же ограничениям, которые были введены. Эти ограничения — некое направление действий, потому что они были приняты относительно быстро, с учетом геополитической обстановки и по большому счету, наверное, не учитывали возможные экономические сценарии развития. Именно поэтому были оставлены лазейки, чтобы это нивелировать», — объяснил аналитик.

При этом общие усилия западных стран по сокращению торговой деятельности России сохранятся, уверен Рыков.

Это не значит на сегодняшний момент, что будет взят курс на общее смягчение всей санкционной деятельности Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«Послабления для стран Евросоюза какие-то будут, потому что одномоментно разрушить ту энергетическую связь, которая существовала, — это очень тяжелое дело. Если ее, предположим, разрушить одномоментно, грянет кризис во всей мировой энергетике. Поэтому, естественно, такие шаги будут осуществляться», — заключил он.

Ранее Минфин США разрешил ряду стран ЕС финансовые операции с российской нефтью. «Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — сказано в опубликованном документе.

Кроме того, нефть из России в результате существенной переработки за пределами страны не будет попадать под вводимый потолок цен, сообщили в американском экономическом ведомстве.

Также Минфин США заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен после «технического учения». Что это за мероприятие и когда оно будет проходить, не сообщается. При этом введение потолка цен на российскую нефть не будет отменять уже введенного запрета на ее ввоз в Соединенные Штаты.