Германия пообещала больше не полагаться на Россию и Китай

Канцлер ФРГ Шольц пообещал больше не полагаться на Россию и Китай в сфере энергетики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал больше не полагаться на Россию и Китай в сфере энергетики и торговли, пишет Bloomberg.

«Мы покончим с провалами в энергетической и торговой политике, которые привели нас к односторонней зависимости от России или Китая», — сказал он. В своем обращении к бундестагу Шольц добавил, что фрахтование плавучих установок по производству сжиженного природного газа (СПГ) и продление срока службы оставшихся в Германии атомных электростанций означает, что энергетическая безопасность страны, вероятно, будет гарантирована этой зимой.

«У нашей страны есть все, чтобы преодолеть этот кризис и выйти из него сильнее», — подытожил Шольц. Он добавил, что первые терминалы по приему СПГ будут введены в эксплуатацию в Северной Германии через несколько недель.

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема СПГ обойдутся Германии более чем в два раза дороже, чем планировалось ранее. Стоимость увеличилась на 3,5 миллиарда евро, а общие траты до 6,56 миллиарда евро. При этом изначально на эти цели было выделено три миллиарда евро. Одна из причин заключается в том, что Германия решила зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, не на 10 лет, а на 15.