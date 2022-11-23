Посол ответил на вопрос о неформальных переговорах Москвы и Киева

Посол в Лондоне Келин опроверг неформальные переговоры Москвы и Киева о завершении кризиса

Посол России в Великобритании Андрей Келин ответил на вопрос, ведут ли Москва и Киев неформальные переговоры о завершении кризиса. Об этом он высказался в беседе с «Би-би-си».

Келин опроверг существование неформальных переговоров России и Украины и объяснил, что Киев «очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу в этой войне». Посол назвал эти ожидания чистой иллюзией. «Но Киев не может отказаться от [поставок] оружия и финансирования со стороны Запада. Это проблема», — отметил он.

Дипломат добавил, что любой конфликт завершается за столом переговоров. Он напомнил, что в апреле Москва и Киев почти пришли к заключению мирного соглашения, однако Украины решила иначе после получения военных поставок от США. Посол призвал Запад прекратить поддержку Киева, поскольку он «потерял достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал».

«Теперь [Украина] лишается и человеческого потенциала, а Запад не думает об этом. На месте Украины может образоваться черная дыра - без экономики, собственных денег и людей», — заключил Келин.