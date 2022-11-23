Губернатор объяснил дефицит дизельного топлива в Магаданской области

Магаданский губернатор Носов объяснил дефицит топлива трудностями при его перевозке

В Магаданской области возник дефицит дизельного топлива и оказалась ограничена его продажа из-за трудностей с организацией железнодорожных и морских перевозок в Приморском крае. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Носов, его цитирует РИА Новости.

«Трудности по движению железной дороги и с работой портов. Мы очень сильно зависим от этого. И от работы дальневосточных портов в Приморском крае, и от работы железной дороги», — сказал губернатор.

По его словам, власти работают с РЖД и с правительством России для решения возникшей проблемы. В ручном режиме приходится двигать каждый состав, рассказал глава региона.

В Магаданскую область в настоящее время идет танкер с 40 тысячами тонн на борту — это в два раза меньше месячной потребности российского региона. «При этом сохранятся ограничения по продаже топлива для большегрузных автомобилей», — рассказал Носов, подчеркнув, что для частного транспорта подобных ограничений нет.

«Сегодня умудряются заправляться на частных заправках большегрузные автомобили крупных компаний, тем самым создавая дополнительный ажиотаж. Крупные компании должны иметь на такой случай запас топлива. Сложности с железнодорожным движением в один миг не улетучатся», — заявил губернатор, отметив, что в регионе планируют построить топливохранилища для создания необходимого запаса.

В Магаданской области цены на дизельное топливо на автозаправках выросли на пять рублей. Помимо этого, в регионе зафиксировали нехватку солярки — ее продают не более чем по 150 литров в руки.

Президент российского топливного союза Евгений Аркуша допускал, что в стране может возникнуть дефицит зимнего дизеля. Ранее с этой проблемой помогали справиться средние дистилляты или заменители дизельного топлива, но в настоящее время все они уходят на внешние рынки, объяснил он.