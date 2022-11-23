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10:44, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Одесской области пропадет свет

В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии

Фото: Shutterstock

В Одесской области пропадет свет в связи с экстренными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света», — говорится в заявлении. Уточняется, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

22 ноября в Одессе отсутствовало электричество. Экстренные отключения электроэнергии ввели по решению Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Городская администрация Одессы отмечала, что у энергокомпании «возникла потребность сбалансировать энергосистему».

Ранее стало известно о плановых отключениях электричества по всей Украине. Как сообщало «Укрэнерго», за выходные дни, несмотря на резкое похолодание, удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления».

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Кристина Есикова
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