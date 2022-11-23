Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно

На Кубани 34-летнего отца осудили на 17 лет за изнасилование несовершеннолетней дочери

На Кубани суд приговорил к 17 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя за изнасилование дочери и торговлю порно. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»), пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и пунктам «в», «г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил мужчине принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.

По данным ведомства, с июня 2020-го по апрель 2021 года фигурант насиловал дочь, пока жены не было дома. Девочке на тот момент не было 14 лет. Также с июля по ноябрь 2020 года отец продавал порно с фейкового аккаунта в социальной сети.