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22:24, 23 ноября 2022Россия

Песков осудил комментарии российских политологов о Казахстане

Песков: высказывания политологов о Казахстане не отображают официальную линию Кремля
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил высказывания российских политологов о Казахстане, подчеркнув, что их заявления не отображают официальную позицию Москвы. Об этом он сообщил в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24».

Песков указал, что количество российских политологов, допускающих «крайне неловкие» комментарии в отношении Казахстана, не меньше, чем их казахстанских коллег, весьма критически относящихся к России. «Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную точку зрения правительства, не отображают официальную линию Кремля», — сказал пресс-секретарь президента. Он призвал не обращать внимание на негативные высказывания экспертов.

Ранее заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко обратился к России с просьбой отреагировать на негативные заявления политологов о республике, которые транслируются на телевидении. Отмечается, что речь идет о появившимся в сети фрагменте видео из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», на котором эксперт Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан «следующей проблемой», пояснив, что в стране могут начаться «нацистские процессы».

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Варвара Кузьмина
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