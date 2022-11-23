Американский разведчик заявил об опасном затягивании США конфликта на Украине

Ветеран американской разведки Пиллар: опасные действия США затягивают конфликт на Украине

За время кризиса на Украине в США сформировался опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия. Лишь вмешательство Белого дома может снять риск эскалации конфликта. Об этом заявил ветеран разведки США, обозреватель журнала The National Interest Пол Пиллар.

Автор отметил непоследовательность в действиях США: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает слишком поспешные решения, которые имеют серьезные последствия.

В качестве примера Пиллар привел ситуацию с открытым письмом 30 конгрессменов-демократов, которые призывали к переговорам ради прекращения конфликта. Подписи были собраны еще летом, но письмо не публиковалось до октября. Оно тут же вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны тех, кто подписал его ранее.

Кроме того, ошибка заключается в том, что американские СМИ и политики сводят украинский конфликт к жесткому выбору: за или против поддержки Киева.

Американские власти, как отмечает Пиллар, проявляют крайнюю недальновидность, полностью отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе. Результатом становится «бесконечный конфликт».

«Откладывая переговоры, надеясь на военные успехи, вы не только совершаете ошибку, думая, что прошлые результаты будут учтены в будущем. Вы также не учитываете, что противник имеет не меньший голос в вопросе о том, когда и при каких условиях начнутся переговоры», — подчеркивает автор.

Экс-разведчик заметил, что заявления США о «победе» Украины — иллюзия, поскольку в современных условиях конфликты разрешаются только при помощи дипломатии.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что республиканцы рассчитывают использовать украинский кейс против президента США Джо Байдена.