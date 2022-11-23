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10:03, 23 ноября 2022Из жизни

Беременная женщина начала рожать на званом обеде и не подала вида гостям

The Mirror: жительница Великобритании неожиданно родила во время званого обеда

Фото: Shutterstock

Беременная жительница британского города Фарем, графство Гэмпшир, неожиданно начала рожать во время званого обеда, но не подала вида гостям. Об этом сообщает The Mirror.

Хотя накануне у 32-летней Эбби Моррис начались родовые схватки, она не стала менять свои планы и пригласила родственников на обед. Врач, к которому обратилась женщина, заверил, что беспокоиться не о чем.

Когда гости были в сборе, Эбби снова почувствовала схватки. Женщина попросила родителей приехать пораньше, чтобы присмотреть за ее трехлетней дочерью Элли, дождалась их и ушла в спальню отдохнуть. Спустя десять минут боль стала невыносимой, и женщина поняла, что скоро родит. Тем временем ее мать продолжала развлекать детей на первом этаже, а отец готовил на кухне свой фирменный чили.

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По телефону Эбби сказали, что в больнице нет свободных коек. Ближайшая доступная больница оказалась в часе пути. Пока муж заправлял машину, схватки усилились, затем у Эбби отошли воды. Мужу и сестре женщины пришлось принимать роды самим, следуя указаниям, которые по телефону давала акушерка. Лишь тогда оставшаяся часть семьи узнала, что происходит.

Британка родила до прибытия скорой помощи. Мальчик, которого назвали Джакс, появился на свет здоровым. «Мы сообщили всем его имя. Они пришли посмотреть и поцеловать его», — рассказала женщина. После родов Эбби отвезли в больницу, где она провела двое суток.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница штата Кедах в Малайзии приняла боль из-за неожиданно начавшихся родов за неприятные ощущения из-за запора. Она подчеркнула, что не замечала никаких характерных для беременности симптомов.

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Алиса Дмитриева
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