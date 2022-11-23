В России выросло число преступлений с использованием оружия

МВД: за 10 месяцев с начала года число преступлений с использованием оружия выросло на 30%

В России число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на 30 процентов за 10 месяцев с января по октябрь 2022 года — их число увеличилось на 29,7 процента. Об это пишет РБК со ссылкой на опубликованную МВД России статистику.

По темпам прироста таких преступлений лидируют Курская (+675 процентов) и Белгородская (+213,3 процента) области. Третье место занимает Москва (+203,2 процента).

Также в России на 21,5 процента выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) и преступными сообществами (ОПС). Кроме того, за 10 месяцев более чем на 36 процентов увеличилось количество экстремистских преступлений.

При этом в целом по стране зарегистрировано на 1,7 процента меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года. Уточняется, что в отчете ведомства нет статистики по новым регионам — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.