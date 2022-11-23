В Госдуме решили защитить имущество собственников российских компаний от санкций

Депутаты решили создать проект, защищающий имущественные права российских бизнесменов

Комитет Госдумы по вопросам собственности создаст рабочую группу для разработки законопроекта о защите имущественных прав владельцев российских компаний. Это связано с ростом угроз для бизнеса в условиях санкций, сообщил глава комитета Сергей Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости.

Депутаты будут вести работу совместно с представителями правительства РФ, правоохранительных органов и предпринимательства. К обсуждению предлагаемых мер также будут приглашены члены трудовых коллективов и профсоюзов.

«Перед нами стоит задача по проработке механизмов защиты собственников российского бизнеса за рубежом, а также по обеспечению стабильности работы в России компаний с иностранными собственниками в структуре управления. Мы обсуждаем вопросы возможного переноса руководящих структур обществ в Россию», — пояснил Гаврилов.

Также комитет поднимет вопрос о целесообразности создания специального реестра для предприятий, попадающих под локальные или глобальные санкции.

Ранее в Госдуме назвали последствия для призывавших к санкциям россиян. Против таких граждан могут быть возбуждены уголовные дела, либо они могут быть признаны иностранными агентами.