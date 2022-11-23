В Госдуме назвали последствия для призывавших к санкциям россиян

Депутат Матвейчев допустил уголовные дела против призывавших к санкциям россиян

Против призывавших к антироссийским санкциям граждан могут быть возбуждены уголовные дела, либо они могут быть признаны иностранными агентами. Такие последствия в беседе с «Лентой.ру» назвал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Комиссия собрала материалы на более чем 150 россиян, действия которых могут попадать под статью о дискредитации российской армии, отметил Олег Матвейчев.

Кто-то, видимо, иноагентом, будет, у кого-то более серьезные вещи, возможно, уголовное преследование Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Будем разбирать каждый случай и передавать в компетентные органы, чтобы они давали свою оценку. Мы не можем тот же суд подменить, мы — комиссия, парламентарии. Суды у нас эти вопросы решают», — сказал он.

Список был составлен из-за поступающих обращений граждан, рассказал депутат.

«Сами люди со всех сторон пишут. Пишут непосредственно в комиссию или депутатам. Люди у нас активные, возмущаются многие, типа: "я живу в таком-то городе, у нас есть такой-то ресурс, он постоянно льет гадости на нашу армию. Почему приняты законы, но они бездействуют? Примите меры". Люди присылают ссылки», — объяснил Олег Матвейчев.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что собранные материалы направят в правоохранительные органы. Он также сообщил о завершении комиссией расследования в отношении 30 НПО, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Деятельность части структур члены комиссии предложили признать нежелательной, части — экстремистской.