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11:14, 23 ноября 2022Россия

В Госдуме собрали данные о призывавших к введению санкций против России

Комиссия Госдумы собрала данные о 150 россиянах, призывавших к введению санкций против РФ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России собрала информацию о 150 гражданах страны, которые призывали к введению санкций против России. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

По словам парламентария, собранные материалы направят в правоохранительные органы для проверки на наличие состава административного или уголовного преступления согласно Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу об ответственности граждан, призывавших к введению санкций в отношении России.

Ранее парламентарий сообщил, что комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела России попросила Генпрокуратуру признать издание Doxa экстремистским. Ресурсы этого медиа, как отметил руководитель комиссии, содержат экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

В сентябре Пискарев заявил, что Верховный суд и правительство страны поддержали законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства об иностранных агентах. По его словам, проект об уголовной ответственности для иноагентов расширяет основания для привлечения к ней, однако наказание остается прежним.

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Сергей Истомин
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