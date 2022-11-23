В Госдуме собрали данные о призывавших к введению санкций против России

Комиссия Госдумы собрала данные о 150 россиянах, призывавших к введению санкций против РФ

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России собрала информацию о 150 гражданах страны, которые призывали к введению санкций против России. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

По словам парламентария, собранные материалы направят в правоохранительные органы для проверки на наличие состава административного или уголовного преступления согласно Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу об ответственности граждан, призывавших к введению санкций в отношении России.

Ранее парламентарий сообщил, что комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела России попросила Генпрокуратуру признать издание Doxa экстремистским. Ресурсы этого медиа, как отметил руководитель комиссии, содержат экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

В сентябре Пискарев заявил, что Верховный суд и правительство страны поддержали законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства об иностранных агентах. По его словам, проект об уголовной ответственности для иноагентов расширяет основания для привлечения к ней, однако наказание остается прежним.

