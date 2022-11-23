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10:55, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Генпрокуратуру попросили признать издание Doxa экстремистским

Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание Doxa экстремистским

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ попросила Генпрокуратуру признать издание Doxa экстремистским. Об этом сообщает глава комиссии Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«Нами было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по признанию издания Doxa экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ», — заявил депутат. Ресурсы этого медиа, как отметил руководитель комиссии, содержат экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

В сентябре бывших редакторов Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск по уголовной статье. Другие подробности дела не приводились.

Весной мировой суд в Москве назначил четырем экс-редакторам Doxa два года исправительных работ. Журналистов признали виновными в призывах несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста.

14 апреля 2021 года стало известно об обысках и задержаниях в редакции Doxa. Представители журнала предположили, что причиной стало видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. В тот же день сообщалось о возбуждении в отношении редакторов журнала уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Суд избрал для сотрудников издания меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

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Олег Давыдов
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