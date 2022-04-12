Суд вынес приговор бывшим редакторам Doxa

Суд в Москве приговорил четырех редакторов издания Doxa к двум годам исправительных работ

Мировой суд в Москве назначил четырем экс-редакторам студенческого журнала Doxa два года исправительных работ. О вынесении приговора бывшим сотрудникам издания во вторник, 12 апреля, сообщило ТАСС.

Экс-редакторов признали виновными в призывах среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. «Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по два года исправительных работ», — прокомментировали агентству в суде. Уточняется, что суд также запретил фигурантам дела в течение трех лет администрировать интернет-сайты.

Приговор пока не вступил в силу. По информации агентства, защита намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Экс-редакторов Doxa обвинили в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц по предварительному сговору. Обвинение считает, что Арамян, Тышкевич, Метелкин и Гутникова сознательно призывали несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах, чем подвергали их жизни опасности.

14 апреля 2021 года стало известно об обысках и задержаниях в редакции Doxa. Представители журнала предположили, что причиной стало видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. В тот же день сообщалось о возбуждении в отношении редакторов журнала уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Суд избрал для сотрудников издания меру пресечения в виде запрета на определенные действия.