Детский омбудсмен высказалась о раскрасках с минами-лепестками для детсадовцев

Детский омбудсмен Пятых: оснований для проверки по раскраскам с минами для детсадовцев нет

На данный момент к уполномоченному по правам ребенка Белгородской области Галине Пятых не поступали жалобы от родителей по поводу раскрасок с минами-лепестками для детсадовцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила сама омбудсмен.

«Оснований для проведения проверки на данный момент нет», — заявила Пятых.

Ранее родители воспитанников детских садов пожаловались на «Блокнот безопасности дошкольника», который воспитатели попросили их распечатать для занятий с малышами. В нем обнаружились раскраски с минами-лепестками, задания про типы взрывчаток и стихи на военную тему, писал Telegram-канал «Осторожно новости».

Оценку методичке, по словам омбудсмена, должны дать соответствующие органы и эксперты. «В данном случае это Министерство образования Белгородской области, БелИРО и дошкольные учреждения. Как раз для этих целей материал и был направлен в некоторые детские сады региона. Предполагалось, что с ним ознакомятся специалисты, воспитатели, методические работники, детские психологи ДОУ, на основании оценки которых и будет принято решение о том, запускать ли "Блокнот безопасности дошкольника" в работу», — поделилась Пятых.

Ранее родители учеников одной из калужских школ пожаловались на появление раскраски с флагом ЛГБТ на занятиях с детьми в рамках курса «Разговоры о важном». Губернатор региона Владислав Шапша призвал их не впадать в маразм.

