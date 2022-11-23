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15:46, 23 ноября 2022Бывший СССР

На Украине составили расписание прилета российских ракет

Украинские СМИ составили примерное расписание прилета российских ракет
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ashley Chan / Reuters

Украинские СМИ составили примерное расписание прилета российских ракет во время ударов по объектам в стране. Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет «Российская газета».

Примерное время подлета указано по крупным городам. Предполагается, что оно составлено с учетом спутниковых данных о пусках, производимых российскими военными.

В частности, время прилета ракет в Киеве указывается в диапазоне от 13:27 до 14:55 по местному времени. В Одессе — с 13:20 до 14:55, в Днепре — с 13:10 до 14:30, в Запорожье — с 13:10 до 14:30. Также оно составлено как минимум для Бердичева, Львова, Хмельницкого, Кривого Рога, Житомира и Николаева.

Днем 23 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве произошли как минимум два взрыва, после них в некоторых районах столицы пропали электричество и вода.

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Антон Похиляк
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