На Украине составили расписание прилета российских ракет

Украинские СМИ составили примерное расписание прилета российских ракет

Украинские СМИ составили примерное расписание прилета российских ракет во время ударов по объектам в стране. Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет «Российская газета».

Примерное время подлета указано по крупным городам. Предполагается, что оно составлено с учетом спутниковых данных о пусках, производимых российскими военными.

В частности, время прилета ракет в Киеве указывается в диапазоне от 13:27 до 14:55 по местному времени. В Одессе — с 13:20 до 14:55, в Днепре — с 13:10 до 14:30, в Запорожье — с 13:10 до 14:30. Также оно составлено как минимум для Бердичева, Львова, Хмельницкого, Кривого Рога, Житомира и Николаева.

Днем 23 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве произошли как минимум два взрыва, после них в некоторых районах столицы пропали электричество и вода.