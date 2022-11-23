В Румынии отказались изучать историю страны без учета отношений с Россией

В Бухаресте отказались изучать историю Румынии без учета российского фактора

Историю Румынии нельзя изучить без российского фактора, заявил координатор румынского Центра русских и советских исследований, историк и дипломат Василе Буга, пишет ТАСС.

В рамках конференции по случаю 15-летия со дня учреждения этого научного форума он отметил, что сотрудники центра отказываются изучать историю Румынии без учета России, стараются поддерживать интерес к истории РФ и отношений Бухареста с Москвой. Историк уточнил: необходимо делать упор на том, что объединяет страны и укреплять взаимное доверие.

Директор Национального института по изучению тоталитаризма Флорин Абрахам добавил, что центр русских и советских исследований не занимается ни антироссийской, ни пророссийской пропагандой. «Его цель — исследовать государство, общество и культуру страны, которая имеет многочисленные связи с Румынией», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку назвал способ прекратить конфликт между Россией и Украиной. По его словам, это можно сделать только переговорами.