Раскрыта самая популярная сексуальная фантазия состоящих в отношениях женщин

The Sun: состоящие в отношениях женщины чаще всего фантазируют о сексе с незнакомцем

Самой популярной сексуальной фантазией женщин, состоящих в постоянных отношениях, оказалась интимная близость с незнакомцем. Об этом сообщает издание The Sun.

Исследование, проведенное канадским сайтом знакомств AshleyMadison, раскрыло, что каждая вторая женщина во время секса с постоянным партнером чаще всего втайне фантазирует о другом мужчине. Более того, семь процентов опрошенных признались, что думают о незнакомце при каждом половом контакте с постоянным любовником.

Психотерапевт Люси Бересфорд объяснила популярность подобных фантазий тем, что сексуальное взросление девушек происходит в том числе и при помощи эротически окрашенных мыслей о недоступных «объектах любви» — поп-звездах или спортсменах. «Неудивительно, что, став взрослыми и вступив в отношения, женщины могут думать о ком-то еще, кроме своего партнера, чтобы возбудиться», — объяснила она.

Среди других популярных сексуальных фантазий замужние женщины назвали БДСМ-игры и подчинение. Однако подавляющее большинство (94 процента) во время полового контакта по-прежнему предпочитает романтику и нежность. 43 процента респонденток признались, что не удовлетворены сексом со своим партнером. Восемь из десяти женщин заявили, что мечтают об открытых отношениях.

Ранее врач-уролог, андролог Александр Лубенников прокомментировал расхожее утверждение о важности размера пениса для женского оргазма. По его словам, важность размера полового органа мужчины для женского оргазма сильно преувеличена, и обычно для женщин важнее другие факторы, например, эмоциональная близость с партнером, возможность расслабиться в его компании.