Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:30, 23 ноября 2022Наука и техника

У неандертальцев выявили необычный рацион питания

Antiquity: неандертальцы занимались приготовлением сложных блюд

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Ливерпуля выявили необычный рацион питания у неандертальцев, которые проживали на территории современного Ирака. Выводы исследования опубликованы в журнале Antiquity.

В результате раскопок на севере Ирака археологи обнаружили в пещере Шанидар остатки пищи, которые помогли подробно изучить рацион древних людей. Обнаруженные находки относятся к двум периодам обитания — первый датируется 70 тысячами лет назад, а второй 40 тысячами лет назад (тогда пещеру населяли первые ранние люди Homo Sapiens). Специалисты узнали, что неандертальцы занимались приготовлением блюд, которые включали в себя орехи, горох, различные травы, смешанные с бобами и чечевицей или с полевой горчицей.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

Для более выраженного и приятного вкуса неандертальцы предпочитали замачивать бобовые, а затем перетирать их с помощью камней для отделения оболочки. Ранее считалось, что древние люди той эпохи не занимались такими сложными процессами, а употребляли в пищу в основном коренья и клубни, которые были гораздо проще в приготовлении.

Исследователей также интересовало, как часто древние люди включали в свою диету мясо, однако оказалось, что они варьировали свой рацион в зависимости от региона обитания.

В октябре сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка впервые зафиксировали останки семьи неандертальцев, живших в Чагырской пещере в современной России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне
Мастер сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети
Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты
Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
На Украине назвали причину проверок в Киево-Печерской лавре
Лукашенко вспомнил о «старом друге» Порошенко и разыгравших его пранкерах
40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини
Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.