У неандертальцев выявили необычный рацион питания

Antiquity: неандертальцы занимались приготовлением сложных блюд

Ученые из Университета Ливерпуля выявили необычный рацион питания у неандертальцев, которые проживали на территории современного Ирака. Выводы исследования опубликованы в журнале Antiquity.

В результате раскопок на севере Ирака археологи обнаружили в пещере Шанидар остатки пищи, которые помогли подробно изучить рацион древних людей. Обнаруженные находки относятся к двум периодам обитания — первый датируется 70 тысячами лет назад, а второй 40 тысячами лет назад (тогда пещеру населяли первые ранние люди Homo Sapiens). Специалисты узнали, что неандертальцы занимались приготовлением блюд, которые включали в себя орехи, горох, различные травы, смешанные с бобами и чечевицей или с полевой горчицей.

Для более выраженного и приятного вкуса неандертальцы предпочитали замачивать бобовые, а затем перетирать их с помощью камней для отделения оболочки. Ранее считалось, что древние люди той эпохи не занимались такими сложными процессами, а употребляли в пищу в основном коренья и клубни, которые были гораздо проще в приготовлении.

Исследователей также интересовало, как часто древние люди включали в свою диету мясо, однако оказалось, что они варьировали свой рацион в зависимости от региона обитания.

В октябре сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка впервые зафиксировали останки семьи неандертальцев, живших в Чагырской пещере в современной России.