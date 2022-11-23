Названа стоимость соседства со Стивеном Спилбергом

Поместье по соседству со Стивеном Спилбергом выставили на продажу за 6,39 млн долларов

Поселиться рядом со Стивеном Спилбергом можно за 6,39 миллиона долларов (около 386,7 миллиона рублей) — столько предлагают заплатить за поместье по соседству с домом знаменитого режиссера. Стоимость выставленного на продажу жилья в престижном районе Лос-Анджелеса назвали в The New York Post.

Участок в 20 соток расположен на холмистой местности в районе Пасифик-Палисейдс. На территории есть четырехэтажный дом площадью 370 квадратных метров, гараж на две машины, вымощенные камнем дорожки, пешеходный мостик, три фонтана и много зелени.

Внутри особняка есть четыре спальни, гостиная, кухня, столовая, рабочая зона и несколько ванных комнат. В отделке помещений использованы натуральные материалы, такие как камень и дерево. В двух комнатах есть камины от пола до потолка, которые создают ощущение отдыха на горнолыжном курорте.

Ранее стало известно, что поселиться по соседству с футболистом Лионелем Месси можно за 20 миллионов долларов — столько заплатил неизвестный за покупку трехэтажного пентхауса в здании, где живет спортсмен. Многоуровневая квартира находится на Коллинз-авеню в здании Regalia — там в 2021 году Месси выкупил весь 9-й этаж за 7,3 миллиона долларов.