Раскрыта стоимость соседства с Месси

В США неизвестный заплатил 20,55 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда рублей) за покупку жилья в здании, где живет футболист Лионель Месси. Стоимость соседства со знаменитым спортсменом раскрыли в The New York Post.

Речь идет о трехэтажном пентхаусе в городе Санни-Айлс-Бич (округ Майами, штат Флорида), который также называют «маленькой Москвой» из-за значительной доли русского населения. Новый владелец, имя которого не раскрывается, приобрел недвижимость на аукционе, доплатив пять миллионов долларов (более 420 миллионов рублей) к первоначальной цене лота. Отмечается, что до торгов квартиру пытались продать за 25,5 миллиона долларов, однако покупателя не удалось найти.

Резиденция находится на Коллинз-авеню в здании Regalia, где в 2021 году Месси выкупил весь 9-й этаж за 7,3 миллиона долларов. Внутри квартиры шесть спален и восемь ванных комнат. В отделке пентхауса использованы дорогие материалы, такие как мрамор и оникс. В оформлении помещений также можно увидеть дизайнерские детали и сочетание матового известняка, кожаных, лакированных и деревянных поверхностей.

В квартире есть гостиная с 6-метровым потолком и люстрой с многочисленными стеклянными подвесками. В пентхаусе имеются собственный овальный стеклянный лифт, винный погреб на 500 бутылок с регулируемой температурой, кинотеатр, игровая комната и просторная кухня. Кроме того, у жилья есть раздвижная крыша, частный бассейн с водопадом, лаундж зоной и беседкой.

Ранее квартиру по соседству с Лионелем Мессии показала владелица студии красоты Евгения Зиновьева. Российская блогерша отметила, что недвижимость стоит миллиард, но не уточнила, о какой валюте идет речь.