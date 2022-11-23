Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-37

Минобороны заявило об уничтожении в ДНР станции AN/TPQ-37 производства США

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Об этом в среду, 23 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что американская станция находилась в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Павловка на южнодонецком направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).