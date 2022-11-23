Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-37
Минобороны заявило об уничтожении в ДНР станции AN/TPQ-37 производства США
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Об этом в среду, 23 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что американская станция находилась в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР).
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