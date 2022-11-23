Тиктокерша подсказала простой способ эффектно украсить праздничный стол

Многодетная мать предложила застилать новогодний стол упаковочной бумагой вместо скатерти

Ведущая страницы о готовке и рукоделии TheVettelFarm в TikTok многодетная мать предложила вместо скатерти застилать праздничный стол упаковочной бумагой для подарков. На ролик, в котором она подсказала способ эффектно украсить новогодний стол, обратило внимание издание The Sun.

В видеоролике тиктокерша показала, как застилает стол двумя слоями бумаги с праздничным рисунком, закрепляя ее под столешницей скотчем. После один угол она украсила большим декоративным красным бантом для придания столу схожести с большим подарком.

Праздничный ужин женщина поставила на импровизированную скатерть и после трапезы просто выбросила бумагу и избавила себя от необходимости стирать скатерть и салфетки.

Ранее блогерша по имени Меган, которая ведет страницу в социальной сети TikTok под псевдонимом @housetohomey, подсказала простые способы преобразить ванную. По ее словам, обновить интерьер в ванной комнате без ремонта можно с помощью корзин, свечей и емкостей для средств гигиены.