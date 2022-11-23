Женщина воссоединилась с мужем после трехлетней разлуки и умерла в тот же день

Россиянка встретилась с мужем из Китая после трех лет разлуки и умерла в тот же день

30-летняя россиянка по имени Ника встретилась с супругом спустя три года разлуки и умерла в тот же день. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина работала в музыкальной индустрии и познакомилась с 38-летним мужчиной по фамилии Оуян в Китае в 2018 году. В апреле 2019 влюбленные поженились, а в сентябре приехали в Россию, чтобы навестить мать Ники. Муж вскоре вернулся в Китай, а супруга планировала приехать к нему через несколько месяцев.

Поездка была отложена из-за ограничений, введенных в Китае в связи с пандемией COVID-19. Супругам удалось воссоединиться лишь в конце октября 2022 года после трехлетней разлуки. «Мы оба плакали и обнимались пять минут. Я был счастлив, очень счастлив. Однако по дороге домой произошла трагедия», — рассказывает Оуян. По его словам, когда они ехали домой, Нике внезапно стало трудно дышать.

Мужчина отвез супругу в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у женщины массивную тромбоэмболию легочной артерии — закупорку одного из кровеносных сосудов легких тромбом. Из-за неожиданного заболевания у Ники остановилось сердце. Не желая сдаваться, Оуян отвез супругу в другую больницу, примерно в 150 километрах от предыдущей. Несмотря на его усилия, Ника скончалась.

Мужчина предполагает, что заболевание развилось у супруги во время долгого перелета. Он вспоминает свою жену как доброго человека, у которого он многому научился.

Ника хотела пожертвовать свои органы нуждающимся в случае смерти, поэтому, получив разрешение от матери покойной, врачи провели трансплантацию ее органов. Печень женщины была разделена на две части и пересажена подростку с печеночной недостаточностью и взрослому пациенту с раком печени. Почки пересадили двоим больным уремией.

История Ники тронула множество жителей Китая. Многие пользователи поблагодарили женщину за спасение жизней и выразили свои соболезнования. «Какая добрая русская девушка! Покойся с миром. Спасибо тебе! Китайский народ тебя не забудет», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина по фамилии Чжан умерла сразу после свадьбы и стала донором органов для трех человек. По словам родственников, Чжан хотела стать донором органов, если с ней что-нибудь случится.