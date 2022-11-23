Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне

В Британии заявили, что возвращение отношений с РФ на прежний уровень невозможно при СВО

Отношения Британии и России не могут вернуться на прежний уровень в условиях проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны [Бен] Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой [Сергеем Шойгу]. На саммите G20 премьер-министр Сунак высказал недовольство [российскими действиями] министру иностранных дел России [Сергею] Лаврову. Мы считаем, что Россия должна покинуть украинскую территорию», — отметил он.

Представитель Сунака подчеркнул, что власти Соединенного Королевства не намерены давить на украинское руководство. В Лондоне уверены, что Киев должен принимать самостоятельное решение об участии в переговорном процессе с Москвой, так как Украина — суверенное государство. Он также отметил, что Британия не видит готовности России вести содержательные переговоры.

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил королевства адмирал Тони Радакин заявил, что Лондон не будет давить на Киев и не станет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, он сам должен принять решение. «Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. (...) Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров», — заявил военный.