Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 23 ноября 2022Мир

Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне

В Британии заявили, что возвращение отношений с РФ на прежний уровень невозможно при СВО

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отношения Британии и России не могут вернуться на прежний уровень в условиях проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны [Бен] Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой [Сергеем Шойгу]. На саммите G20 премьер-министр Сунак высказал недовольство [российскими действиями] министру иностранных дел России [Сергею] Лаврову. Мы считаем, что Россия должна покинуть украинскую территорию», — отметил он.

Материалы по теме:
Заложники алгоритмов. Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Заложники алгоритмов.Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
16 ноября 2022
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Сегодня
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022

Представитель Сунака подчеркнул, что власти Соединенного Королевства не намерены давить на украинское руководство. В Лондоне уверены, что Киев должен принимать самостоятельное решение об участии в переговорном процессе с Москвой, так как Украина — суверенное государство. Он также отметил, что Британия не видит готовности России вести содержательные переговоры.

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил королевства адмирал Тони Радакин заявил, что Лондон не будет давить на Киев и не станет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, он сам должен принять решение. «Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. (...) Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров», — заявил военный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Сборная Испании разгромила Коста-Рику на старте чемпионата мира-2022
Москвичи бросились расчищать снег
Почти во всех областях Украины наступил блэкаут
Британия заявила о невозможности отношений с Россией на прежнем уровне
Мастер сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети
Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты
Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
На Украине назвали причину проверок в Киево-Печерской лавре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.