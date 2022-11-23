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12:39, 23 ноября 2022Россия

Тело российского школьника нашли в сарае

В Волгоградской области в сарае одного из хуторов нашли тело 15-летнего школьника

Фото: Shutterstock

В одном из хуторов Чернышковского района Волгоградской области нашли тело 15-летнего школьника. Об этом сообщил источник V1.RU в правоохранительных органах.

Тело мальчика нашли 21 ноября: сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибшего спустя несколько часов после его смерти. Предварительно, ребенок скончался в результате асфиксии. Правоохранители не нашли на его теле следов насильственных действий.

В день гибели мальчика видели многие местные жители — он общался с друзьями и ухаживал за животными. «Ребенок был всесторонне развит. Учился хорошо — из девятиклассников лучший! Никаких экзаменов однозначно не боялся. Участвовал в олимпиадах, играл в волейбол, замечательно рисовал, пел», — сообщили в администрации сельского поселения.

Там назвали школьника душой компании и подчеркнули, что он мечтал поступить в Суровикино и жить со старшей сестрой. Его семью охарактеризовали как порядочную.

Ранее тело школьника, который пропал на Кубани, нашли в яме с водой. До гибели мальчик гулял во дворе своего дома в Каневской станице, но в какой-то момент ушел в неизвестном направлении.

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Анастасия Шейкина
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