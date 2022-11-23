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17:22, 23 ноября 2022Россия

Путин пообещал проинформировать участников ОДКБ о ситуации на Украине

Путин заявил, что проинформирует лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проинформировать их о ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мной вам представлена и по ситуации, связанной с событиями на Украине», — сказал глава государства во время заседания на саммите организации.

Владимир Путин 23 ноября прибыл на саммит ОДКБ, сессия которого началась в Ереване. На само мероприятие он поехал вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на черном автомобиле Aurus.

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер беседует с Пашиняном и указывает на стоящий перед ним автомобиль, после чего один из помощников открывает премьеру дверь.

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Никита Абрамов
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