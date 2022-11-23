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21:52, 23 ноября 2022Россия

В Кремле высказались о будущем российской спецоперации на Украине

Песков: будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывают сомнений
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он согласился с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от результата спецоперации. По его словам, стоит учесть, что «будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают».

В октябре военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что с переходом командования силами спецоперации в руки генерала армии Сергея Суровикина Россия может достичь перелома в конфликте. По его мнению, Суровикин должен действовать жестко, чтобы Запад пришел к выводу, что поставлять оружие Украине бесполезно — «все равно что заливать воду в решето».

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Марина Совина
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