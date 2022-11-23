В Кремле высказались о будущем российской спецоперации на Украине

Песков: будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывают сомнений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он согласился с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от результата спецоперации. По его словам, стоит учесть, что «будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают».

В октябре военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что с переходом командования силами спецоперации в руки генерала армии Сергея Суровикина Россия может достичь перелома в конфликте. По его мнению, Суровикин должен действовать жестко, чтобы Запад пришел к выводу, что поставлять оружие Украине бесполезно — «все равно что заливать воду в решето».