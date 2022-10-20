Российский полковник назвал способ достичь перелома в спецоперации на Украине

Полковник в отставке Баранец считает, что Суровикин должен действовать в рамках СВО жестко

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что с переходом командования силами спецоперации в руки генерала армии Сергея Суровикина Россия может достичь перелома в конфликте. Об этом он рассказал в беседе с «Общественной службой новостей».

По мнению российского полковника, Суровикин в рамках СВО должен действовать жестко, чтобы Запад пришел к выводу, что поставлять оружие Украине бесполезно — «все равно что заливать воду в решето».

«Чем оперативнее мы уничтожим не только энергетическую систему, но и вражью логистику, чем интенсивнее будут использовать беспилотники (не сотнями, а тысячами), тем быстрее Суровикину удастся решить поставленные задачи и достигнуть перелома», — назвал Баранец способ добиться целей.

Он также заметил, что генерал Суровикин «по-командирски жесток» и перед ним сейчас стоит множество сложных задач.

Ранее Минобороны сообщило, что российские Вооруженные силы (ВС) вновь нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины и энергетической инфраструктуре страны — они наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

14 октября на саммите в Астане президент России Владимир Путин отмечал, что в настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине. По словам главы государства, сейчас перед ВС России стоят другие задачи.