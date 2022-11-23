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14:31, 23 ноября 2022Россия

Российские военные сорвали атаку ВСУ в ЛНР

Минобороны России заявило о сорванной атаке ВСУ на красно-лиманском направлении в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате удалось уничтожить до 20 солдат противника. Кроме того, по сведениям Конашенкова, удалось подбить три минометных расчета и два автомобиля ВСУ.

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Российские войска также отразили атаку противника в направлении Павловки в Донецкой народной республике, разъяснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчитывалось о сорванной атаке ВСУ вблизи сел Чернопоповка и Площанка в ЛНР. Тогда удалось ликвидировать до 50 украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

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Анна Щербакова
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