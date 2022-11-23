Российские военные сорвали атаку ВСУ в ЛНР

Минобороны России заявило о сорванной атаке ВСУ на красно-лиманском направлении в ЛНР

Российские военнослужащие сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате удалось уничтожить до 20 солдат противника. Кроме того, по сведениям Конашенкова, удалось подбить три минометных расчета и два автомобиля ВСУ.

Российские войска также отразили атаку противника в направлении Павловки в Донецкой народной республике, разъяснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчитывалось о сорванной атаке ВСУ вблизи сел Чернопоповка и Площанка в ЛНР. Тогда удалось ликвидировать до 50 украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.