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19:32, 23 ноября 2022Путешествия

Лыжник провалился под снег на российском горнолыжном курорте и чудом спасся

Падение российского лыжника с горы в Хакасии попало на видео

Катавшийся на лыжах турист провалился под снег на популярном российском горнолыжном курорте и чудом спасся. Падение фрирайдера с горы попало на камеру, подробности и видео публикует Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент случился на горе Верхне-Ивановская неподалеку от поселка Приискового Орджоникидзевского района Хакасии. На кадрах видно, как один из группы лыжников, подъехавших к спуску, выехал на снежный надув на краю склона. Под его весом снег обрушился, турист упал с горы и скатился по склону вслед за вызванной им снежной лавиной.

«Сорвался вместе со снежным надувом и по счастливой случайности остался в живых», — рассказал автор ролика.

Ранее в ноябре российские сноубордисты, отдыхающие на отечественном горнолыжном курорте в Хакасии, сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину. На опубликованных кадрах видно, как с гор несется огромный поток снежной массы, в несколько раз превышающий человеческий рост, и накрывает облаком все на пути. 

Валентина Процкова
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