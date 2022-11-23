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15:33, 23 ноября 2022Силовые структуры

Место нападения на российского полицейского попало на видео

РЕН ТВ опубликовал видео из гостиницы в Ленобласти, где мужчина расстрелял майора полиции

Место нападения на российского полицейского в Ленинградской области попало на видео. Кадры из гостиницы, где мужчина расстрелял майора полиции и сбежал, в среду, 23 ноября, опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах виден вход в отель, затем показан номер, в котором произошло нападение. На видео также заметны следы крови. За кадром слышен голос сотрудника отеля, который сообщил, что их попросили пока не убирать в комнате.

Ранее стало известно, что под Петербургом в ночь на 23 ноября в мини-гостинице «Нева» произошла ссора между постояльцами. Фигурант несколько раз выстрелил в сотрудника МВД, после чего уехал на черном BMW с гражданской женой.

Нападавшего разыскивают: объявлен план «Перехват». Потерпевшего госпитализировали со множественными ранениями, в том числе в голову. Отмечается, что сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Екатерина Власова
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